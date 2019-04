‘Beyoncé weigerde deal met Reebok vanwege gebrek aan diversiteit’ SD

06 april 2019

13u38 0 Celebrities Gisteren raakte bekend dat superster Beyoncé (37) zou gaan samenwerken met modemerk Adidas. Journalist Nick DePaula van ESPN beweert nu dat Beyoncé eerst met Reebok onderhandeld heeft, maar dat de deal niet doorging omdat het team niet divers genoeg was.

DePaula vertelde tijdens de show ‘The Jump’: “Gedurende de laatste twee jaar heeft Beyoncé gesprekken gehad met Under Armour, met Reebok, en op een bepaald moment was ook Jordan bij Nike geïnteresseerd om met haar samen te werken.” De journalist vertelt dat vooral Reebok erg happig was op een mogelijke samenwerking, en zelfs al een team samenstelde dat aan de zangeres moest presenteren hoe haar toekomstige modelijn er bij hen zou uitzien. Maar die meeting viel niet in goede aarde bij Beyoncé.

“Ze had een meeting bij Reebok en ze hadden een hele presentatie voorbereid over mogelijke producten en hoe die er zouden kunnen uitzien”, vertelt DePaula. “Maar ze nam een stap terug en zei: ‘Is dit het team dat aan mijn product zal werken?’ Iemand zei: ‘Ja’, en toen zei ze: ‘Niemand in deze kamer weerspiegelt mijn achtergrond, mijn huidskleur, waar ik vandaan kom en wat ik wil doen.’ Dus ze nam een stap terug en ging weg. Ze kwamen niet tot een overeenkomst.”

Volgens DePaula had Beyoncé’s beslissing niet zozeer met zaken te maken, maar wel met het wakker schudden van bedrijven. “Het gaat voor haar echt verder dan zaken allen. Het heeft niet alleen te maken met haar naam op een schoen zetten en het dan de nieuwe ‘Adidas Beyoncé 1' noemen of wat dan ook. Het gaat om een stempel nalaten op het bedrijf en een impact maken wat betreft diversiteit.”

(Lees verder na het filmpje.)

ESPN Writer @NickDePaula reveals Beyoncé walked out of a meeting w/ @Reebok after she highlighted the pitch team's lack of diversity & non-existent representation of her background and skin color. 👑



He also talks about Bey getting offers from Jordan (@Jumpman23) & @UnderArmour. pic.twitter.com/J2P3cvGw6I BEYONCÉ LEGION(@ BeyLegion) link

Valse informatie

Reebok ontkent echter DePaula’s verhaal. “Het verhaal dat Beyoncé uit een meeting met Reebok gelopen is vanwege een gebrek aan diversiteit, is categoriek fout. Onze discussies met Beyoncé en haar team hebben verschillende maanden geduurd na onze eerste meeting. We zijn teleurgesteld dat valse informatie wordt voorgesteld als een feit.”

Beyoncé trekt zich alvast niets aan van de hetze en laat in een persbericht weten dat ze blij is met de samenwerking met Adidas. “Adidas heeft met veel succes creatieve grenzen verlegd. We delen een filosofie die creativiteit, groei en sociale verantwoordelijkheid op de eerste plaats zet in het bedrijfsleven. Ik kijk ernaar uit om Ivy Park opnieuw te lanceren en uit te breiden op globale schaal met een bewezen, dynamische leider.”