“Beyoncé tekent miljoenendeal met Disney” SDE

10 juni 2020

08u00

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt erop dat Beyoncé (38) op het punt staat een contract te tekenen met Disney, dat haar bijna 90 miljoen euro gaat opleveren. Het zou om drie projecten gaan, variërend van voice-overs tot soundtracks. Dit meldt The Sun.

Beyoncés eerste opdracht is de soundtrack van de film ‘Black Panther 2', die in 2021 moet uitkomen. De twee andere klussen zijn nog niet bekend, maar volgens ingewijden zou Disney de zangeres graag een documentaire laten inspreken zoals Meghan Markle dat deed voor hun film ‘Elephant’.

"Het bedrijf werkt al een aantal jaren zeer goed met Beyoncé samen: “Ze is een belangrijke speler geworden voor Disney, en ze is een perfecte match met hun merk", klinkt het bij een bron. Haar laatste klus was de stem van Nala in de ‘Lion King’ en vanwege dat enorme succes gaat Disney graag met haar verder," aldus een bron. “De onderhandelingen zijn nog bezig, maar momenteel worden de laatste details besproken.”

Lees ook:

Beyoncé, Lady Gaga en Obama’s spreken afgestudeerden toe tijdens online diploma-uitreiking: “Het is nu jullie tijd”



Beyoncé is de grootste diva ooit én ze komt er mee weg, maar hoe doet ze dat?

Beyoncé en Jay-Z bleven zitten tijdens volkslied op Super Bowl: “Het was geen protest”