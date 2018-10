"Beyoncé en Jay-Z hebben het gehad met Kim en Kanye" TK

10 oktober 2018

09u06

Bron: ANP 0 Celebrities De band tussen Beyoncé Knowles en Jay-Z, en Kanye West en Kim Kardashian was al niet heel erg best meer, maar het recente optreden van 'Ye' in Saturday Night Live, waarin hij openlijk steun gaf aan de huidige Amerikaanse president Donald Trump, zou volgens insiders volledig in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij het powerkoppel. Dat meldt Radar Online.

Naast 'Ye's' - zoals Kanye zich nu laat noemen - publieke flirt met Trump, zouden de Carters ook het bezoek van Kim aan het Oval Office eerder dit jaar weinig hebben kunnen waarderen. De realityster vroeg de Amerikaanse president toen om het gevangeniswezen te herzien, waarmee ze wereldwijd de pers haalde. Volgens bronnen 'walgen Bey en Jay van de steun aan Trump en nemen ze nog meer afstand van Kim en Kanye dan voorheen'.

Volgens de bron noemt Jay-Z de politieke denkbeelden van zijn vroegere vriend 'kansloos'. De Carters zijn fervente aanhangers van de Democraten en steunden Hillary Clinton tijdens haar (verloren) race tegen Trump. Ook zijn ze zeer close met Barack en Michelle Obama. Bij de inauguratie van Obama's presidentschap in 2009 zong Beyoncé het nummer 'At Last' voor de kersverse president en de toenmalige First Lady.