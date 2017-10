"Benny Hill bood me een job aan in ruil voor seksuele diensten" sam

Bron: The Mirror, The Sun 9 photonews Celebrities Hazel O'Connor, een Britse zangeres en actrice, beschuldigt Benny Hill van seksuele intimidatie. De inmiddels overleden komiek zou haar een job hebben aangeboden "als ze hem zou soigneren."

De nu 62-jarige O'Connor beweert dat ze in 1976 op bezoek ging bij Hill om een van de schaarsgeklede meisjes in zijn sketches te spelen. Zij was 21, hij 47. Volgens O'Connor toonde Hill haar foto's van zijn meisjes en vertelde hij dat ze "hem soigneerden" ("look after me", nvdr.) en vroeg hij haar of ze dat ook zou doen.



De zangeres, die stelt dat ze vijf jaar voor de ontmoeting met Hill nog verkracht werd op reis in Marokko, komt met het verhaal naar buiten in de nasleep van de affaire rond de Amerikaanse producer Harvey Weinstein.

Gedegouteerd

"Ik was gedegouteerd en maakte me klaar om te vertrekken toen hij probeerde me te kussen", vertelt ze aan de Mirror. "Ik duwde hem weg en maakte me uit de voeten". Over de intenties van Hill twijfelt O'Connor niet. "Ik weet wat hij bedoelde met 'me soigneren': hij bedoelde seks. Ik sta er nog altijd versteld van en het maakt me heel kwaad."



Benny Hill, die in 1924 geboren werd als Alfred Hill, werd wereldberoemd met de slapstickhumor van zijn Benny Hill Show. Hij overleed in 1992. In oktober 1985 kwam hij ook in opspraak toen voormalig 'Page Three Girl' Stefanie Marrian vertelde dat ze hem manueel moest bevredigen op zijn bed. Een ander meisje, Nikki Critcher, beweerde later ook dat ze hem eens een klap had verkocht toen hij hard in haar borsten kneep tijdens een repetitie.

Danny Simpson Hazel O'Connor in 2010 (foto Danny Simpson, Creative Commons CC BY-SA 2.0)