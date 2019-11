‘Ben Affleck regisseert film over Leopolds Congo’ RL

22 november 2019

Het boek van Adam Hochschild over de Congo-Vrijstaat, een staat die eind negentiende eeuw privé-eigendom was van de Belgische koning Leopold II, wordt verfilmd. Veel details zijn nog niet bekend, maar volgens het Amerikaanse Deadline gaat Oscar-winnaar Ben Affleck (47) de productie 'King Leopold's Ghost' regisseren.

De geschiedenis van de Congo-Vrijstaat is getekend door geweld. In een periode waarin Europese staten streden om de laatste ongekoloniseerde gebieden van Afrika, wist de Belgische koning Leopold II een gebied te verwerven dat ongeveer overeenkomt met de huidige Democratische Republiek Congo. Leopold gebruikte het als wingewest: de Congolezen werden verplicht om onder meer rubber te verbouwen. Werkten zij niet mee, dan werden ze vaak op gruwelijke wijze verminkt of vermoord.

Onafhankelijkheid

Volgens het boek waarop de film is gebaseerd lieten liefst 8 miljoen Congolezen het leven onder het bewind van de koning. Uiteindelijk werd mede vanwege internationale druk ingegrepen en kreeg de overheid in 1908 controle over de staat, die daarna bekend kwam te staan als Belgisch-Congo. In 1960 werd Congo onafhankelijk.

Dat juist Ben Affleck de film regisseert, is geen toeval. De Amerikaanse acteur en regisseur was in het verleden al zeker tien keer in Congo. Hij heeft zelfs een goed doel opgericht, het Eastern Congo Initiative. Met die organisatie hoopt hij het leven van de Congolezen iets te verbeteren.