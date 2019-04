“Ben Affleck en vriendin opnieuw uit elkaar” lva

12 april 2019

04u02

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Het zou opnieuw afgelopen zijn tussen Ben Affleck (46) en Lindsay Shookus (38), de vriendin met wie al eerder samen was voordat hij zich liet opnemen in een afkickkliniek. Ditmaal zou de afstand tussen de twee hen opgebroken hebben, meldt US Weekly.

"Zij heeft een kind, een ex-man en een baan aan de Amerikaanse oostkust, terwijl Ben zijn kinderen en ex-vrouw Jennifer Garner aan de westkust wonen. Ben en Lindsay zijn nog steeds gek op elkaar, maar denken dat dit niet gaat werken," aldus een bron.

"Ben moet zich nu vooral op zichzelf en zijn familie richten, dat is het meest belangrijk voor hem. Daar heeft hij naartoe gewerkt toen hij onder behandeling was in de kliniek. Zijn kinderen en de band met Jennifer hebben zijn hoogste prioriteit.”