"Bella Hadid en The Weeknd opnieuw verliefd"

Volgens het blad Us Weekly heeft Bella Hadid "het weer heel gezellig met haar ex-lover The Weeknd." De twee zouden elkaar volgens een bron meerdere malen per dag spreken, facetimen en whatsappen: "Ze zijn weer helemaal verliefd op elkaar."

Het model en de zanger waren achttien maanden samen, vanaf het moment dat ze elkaar ontmoetten bij een shoot in 2015. Vanwege hun drukke werkschema's werd het lastig om de relatie te onderhouden, waardoor het stel besloot er een punt achter te zetten.

Niet lang daarna kreeg The Weeknd iets met Selena Gomez, tot ongenoegen van Bella. Na tien maanden kwam er een einde aan hun samenzijn en lijken oude relaties een nieuw leven ingeblazen te worden. Selena is inmiddels meerdere malen, al dan niet kussend, gespot met haar ex Justin Bieber, tot grote vreugde van de 'Jelena' fans. En Bella lijkt zich nu verzoend te hebben met The Weeknd, waardoor alles eigenlijk weer bij het oude is.

Volgens de bron "heeft Bella hem ontzettend gemist en is ze heel erg blij met de huidige situatie waarin de twee zich bevinden."