"Bel me!" Karen zet gsm-nummer op Facebook om te weten wat je van haar cd vindt SD

26 februari 2018

14u17

Bron: Facebook 539 Celebrities Karen Damen (43) is razend benieuwd naar de reacties op haar nieuwe album 'Een ander spoor'. Via Facebook probeert ze de vinger aan de pols te houden.

"Ben eigenlijk heel benieuwd wat jullie van mijn album vinden. Weet je wat, bel me anders eens: 0472/63.51.70!", klinkt het. De reacties op het bericht zijn overwegend positief.

"Mezelf zaterdag getrakteerd door je cd te kopen! En wow, jouw teksten! Zo een herkenbare dagelijkse gevoelens! Smaakt naar meer", schrijft een enthousiaste fan.

"Er staan heel goed nummers op, al hoor ik soms een beetje de sound van Hooverphonic. Soms mocht je stem misschien iets rauwer zijn, op sommige nummers vind ik ze iets te gepolijst, maar voor de rest top", schrijft een andere fan.

"Een top madam met een fantastische boodschap, dus je hoeft niet te twijfelen aan jezelf Karen, laat die kritische mensen links liggen", klinkt het.

Even later bedankt Damen de bellers."Dank je iedereen om te bellen. Laat ons dat binnenkort nog eens doen! En sorry dat ik niet iedereen heb kunnen beantwoorden. Kus, Karen x"