"Begrafenis Avicii voor zij die het dichtst bij hem stonden"

22 mei 2018

17u30

De begrafenis van de vorige maand overleden dj Avicii (28) vindt in besloten kring plaats. De familie van de Zweedse ster maakt geen datum bekend.

"Er zijn veel vragen over de begrafenis van Tim Bergling. De Bergling-familie heeft nu bevestigd dat deze in besloten kring wordt gehouden, in aanwezigheid van de mensen die het dichtst bij hem stonden", zo staat in een statement. "We vragen de media om dit te respecteren."

De 28-jarige Avicii overleed op 20 april in de Omaanse hoofdstad Masqat. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. "Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden", stond in een eerder gedeelde open brief van de familie. "Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed."

Bergling kampte met depressies en serieuze gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met toeren omdat het te zwaar voor hem werd.