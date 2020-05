'Beckhams slaan liters Big Mac-saus in tijdens lockdown' SDE

23 mei 2020

13u52

Bron: The Sun 0 Celebrities David (45) en Victoria Beckham (46) zonderen zich vanwege de coronacrisis samen af in hun gigantische landhuis in de Engelse Cotswolds, maar er zijn toch enkele dingen die ze erg missen. Een Big Mac bijvoorbeeld. Daarom heeft het koppel de befaamde saus groot ingeslagen. Dat schrijft The Sun.

Als er één ding is dat David en Victoria Beckham missen tijdens deze lockdown, dan is het de hamburgersaus van de Big Mac wel. De familie bestelde de saus van MacDonalds simpelweg op eBay en liet het aan huis in de Cotswolds afleveren. “Iedereen mist wel iets speciaal tijdens de lockdown, en dit is duidelijk iets van de Beckhams", liet een ingewijde weten aan The Sun. “De hele familie is grote fan. Ze hebben behoorlijk wat ingeslagen zodat ze een tijdje verder kunnen. Het toont aan dat ze een erg ‘down-to-earth’-gezin zijn, ondanks hun luxueuze levensstijl", voegt hij er aan toe.

