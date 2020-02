'Beach Boys-frontman' roept op tot boycot Beach Boys-concert SDE

04 februari 2020

21u42

Bron: ANP 0 Celebrities Voormalig Beach Boys-frontman Brian Wilson (77) heeft fans opgeroepen om niet naar een optreden van zijn vroegere band te gaan. De band, geleid door zijn voormalige bandgenoot Mike Love, speelt op een conventie voor trofeejagers, iets waar Brian "met klem" afstand van neemt.

De 77-jarige Brian is een petitie gestart, die inmiddels meer dan 73.000 keer is ondertekend. Vooralsnog heeft Mike aangegeven door te willen gaan met het optreden. Op de Safari Club International Convention spreekt onder andere Donald Trump jr., die bekendstaat als fervent trofeejager. Op de conventie kunnen bezoekers de nieuwste wapens kopen, of workshops volgen over hoe je het beste een trofeekamer inricht. Tijdens een veiling zal Trump jr. onder andere een verzorgde jachtreis naar Alaska onder de hamer laten gaan.