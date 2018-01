'Batman' Christian Bale onthult: "Heath Ledger wilde niet dat ik deed alsof, alle klappen die werden uitgedeeld waren écht" MVO

23 januari 2018

11u47 4 Celebrities Een nieuw boek over de 'Batman'-franchise werpt een nieuw licht op de acteerprestatie van de inmiddels overleden Heath Ledger, die postuum nog de Oscar won voor zijn rol in 'The Dark Knight'.

Het boek '100 Things Batman Fans Should Know & Do Before They Die', geschreven door Joseph McCabe, bevat verschillende interviews met iconische 'Batman'-acteurs. Onder hen ook Christian Bale, die de rol van de superheld op zich nam in de laatste trilogie onder regie van Christopher Nolan.

Rake klappen

"Samenwerken met Heath Ledger was buitengewoon", laat hij weten. "Er was een intense scène waarin ik The Joker praktisch tot moes moest slaan. Ik zei Heath: Er is echt geen reden waarom ik je echt klappen zou moeten geven. Ik kan even goed doen alsof, en het publiek zal het verschil nooit merken." Maar daar wilde Ledger niets van weten. "Doe maar, doe maar," herinnert Bale zich. "Dat bleef hij maar zeggen. Hij wilde niét dat ik alsof deed. Ik kan je vertellen dat hij serieus heeft afgezien. Hij slingerde zichzelf in het rond. In de betegelde muren van de set, zaten achteraf zelfs barsten!"

"De vechtscène was een belangrijk onderdeel van de film", verduidelijkt hij. "Het moest duidelijk worden dat The Joker geen alledaagse boef was. Hij had geen doel, geen reden voor zijn daden. Hoe meer ik hem sloeg, hoe gelukkiger hij van die aandacht moest worden. Heath wilde dat levensecht in beeld brengen, zodat die boodschap ook echt aankwam."

Hoe zeer hij ook onder de indruk was van zijn tegenspeler, het resulteerde in het feit dat Bale helemaal niet tevreden was over zijn eigen prestatie als Batman. "Nee, ik zie mezelf niet graag bezig, wat Batman betreft. In tegenstelling tot mijn tegenspeler zat ik er niet volledig op."

Toewijding

Ledger was erg toegewijd als The Joker. Hij sloot zich voor de opnames van de film een maand lang op in een hotelkamer en had geen interactie met de buitenwereld, om zich beter te kunnen inleven in de psychologie van het personage. Ook de ondertussen iconische paarse outfit en slordige make-up, koos hij zelf uit.

Heath Ledger overleed nog voor 'The Dark Knight' uitkwam, in 2008. Na zijn dood kreeg hij alsnog de verdiende Oscar voor 'beste acteur'. Het gerucht liep dat de rol van de gestoorde clown de mentale gezondheid van de acteur voorgoed had aangetast, maar zijn familie ontkent dat.

Nooit opnieuw

Vorig jaar waagde Jared Leto zich als eerste acteur sinds Ledger opnieuw aan de veeleisende rol, maar zijn interpretatie van het personage werd eerder lauw ontvangen. Critici geven wel toe dat hij grote schoenen moest vullen: "The Joker zoals die ons gebracht werd door Heath Ledger, die zullen jammer genoeg we nooit meer terugkrijgen. Dat doet niemand hem nog na."