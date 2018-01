'Barbie' valt voor gespierde Jordi Suzanne Borgdorff

19u28

Bron: AD.nl Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is weer verliefd. De hoogblonde Nederlandse realityster heeft een relatie met Jordi Ossel uit Leusden (Utrecht). De tortelduifjes kunnen bij hun nieuwe profielfoto's op Facebook rekenen op een stroom aan felicitaties. "Gek op jou!", concludeert de gespierde Jordi over zijn nieuwe vlam.

Hoe Barbie en Jordi elkaar hebben leren kennen, is onbekend. Samantha's relatie met pornoster Rolf Tangel liep een aantal maanden geleden op de klippen. Met haar ex Michael van der Plas, met wie Barbie vijf jaar getrouwd was, kreeg ze twee kinderen: Angelina (6) en Milano (3). De echtelijke breuk was eens te meer reden voor een reality-reeks, getiteld 'Samantha en Michael Scheiden ermee uit'.

Onlangs gaf Barbie toe het niet erg te vinden met een bijstandsuitkering (het Nederlandse equivalent van een leefloon, red.) te leven. "Toen ik alles had, villa's, geld, was ik zo ongelukkig. Nu kan ik mezelf zijn, de kinderen zijn gelukkig en ik kan de kleine dingen waardere", liet ze los. Ook liet ze weten op zoek te zijn naar een goedkoper onderkomen. Een knalroze geverfde huurwoning in de kustplaats Scheveningen wordt te duur voor haar.

ANP Kippa Samantha en Michael in 2012.