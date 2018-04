'Austin Powers'-acteur Verne Troyer opgenomen in het ziekenhuis na alcoholvergiftiging

KDL

04 april 2018

11u57

Bron: TMZ 1 Celebrities Verne Troyer (49), die we vooral kennen als Mini Me uit de 'Austin Powers'-films, ligt in het ziekenhuis omdat hij "suïcidaal, dronken en overstuur" zou zijn.

Troyer moet volgens de bronnen, die hun verhaal deden aan TMZ, zeker 72 uur in het ziekenhuis blijven voor onderzoeken. Hij zou naar het ziekenhuis gebracht zijn nadat één van zijn vrienden het noodnummer belde.

Het is niet de eerste keer dat Troyer alcoholproblemen heeft. In het verleden werd hij al meermaals opgenomen in een afkickkliniek en in 2002 overleefde hij al een alcoholvergiftiging.