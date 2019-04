'Angelina Jolie heeft het moeilijk om wrok tegen Brad Pitt achter zich te laten’ SD

07 april 2019

10u43

Bron: HollywoodLife 3 Celebrities Al in september 2016 kondigden Brad Pitt (54) en Angelina Jolie (43) aan dat ze na een relatie van elf jaar uit elkaar zouden gaan, maar de scheiding is nog altijd niet rond. Volgens een bron dicht bij Jolie, is dat oponthoud vooral aan de actrice te danken, die vindt dat zij grotendeels verantwoordelijk is voor Brads succes.

“Angie doet erg haar best om het niet te moeilijk te maken voor Brad", vertelt de ingewijde aan HollywoodLife. “Maar ze wil wel dat de scheiding eerlijk geregeld wordt voor haar en de kinderen. Ze heeft het moeilijk om de wrok die ze nog voelt voor Brad achter zich te laten. Ze wil verdergaan naar een plaats waar ze kan groeien en enkel nog liefde en vergeving kan voelen over haar relatie en haar mislukte huwelijk met Brad.”

“Maar Angelina vindt dat zij vaak haar carrière aan de kant heeft geschoven zodat Brad projecten kon doen waar hij erg gepassioneerd door was”, klinkt het. “Ze voelt zich grotendeels verantwoordelijk voor een groot deel van zijn succes en de rijkdom die hij verwierf toen ze samen waren. Nu dat het gedaan is, wil ze dat alles gelijkmatig verdeeld wordt. Het duurt langer dan ze verwacht had om alles eerlijk te verdelen. Ze wil niet gemeen doen, want ze begrijpt Brads frustraties, maar ze probeert gewoon zichzelf en haar kinderen te beschermen.”

Al in 2018 werd duidelijk dat Angelina niet echt gehaast was om de scheiding te finaliseren. “Angelina wil het scheidingsproces niet overhaasten”, vertelde diezelfde bron toen. “Ze wil gewoon het beste resultaat voor haar en de kinderen en dat kost tijd. Het kan haar niet schelen of Brad het graag snel achter de rug wil hebben, ze wil gewoon het beste resultaat. Maakt niet uit hoe lang dat gaat duren.”

Pitt en Jolie ontmoetten elkaar in 2005 toen ze ‘Mr. and Mrs. Smith’ filmden en vielen als een blok voor elkaar. In 2012 verloofden ze zich en twee jaar later trouwden ze in Frankrijk. In september 2016 gingen ze uit elkaar. Het koppel heeft samen zes kinderen.