"Angelina Jolie en Brad Pitt ontmoeten elkaar in het geheim"

21 september 2018

14u24

Brad Pitt en Angelina Jolie zijn vandaag precies twee jaar geleden uit elkaar gegaan, maar hun scheiding is officieel nog steeds niet rond. Om te zorgen dat de boel wordt vlotgetrokken, zouden de twee acteurs in het diepste geheim met elkaar afspreken.

De afgelopen twee jaar zijn er verhalen geweest over alcoholmisbruik, drugsgebruik, gewelddadige woede-uitbarstingen en juridische aanvallen over en weer. De scheiding tussen Hollywoodsterren Angelina Jolie en Brad Pitt is allerminst een 'keurige'.

Maar nu lijkt het erop dat de twee de strijdbijl willen begraven, stelt Entertainment Tonight. Ze zouden onlangs een geheime ontmoeting hebben gehad in haar huis om weer nader tot elkaar te komen. Jolie zou inzien dat haar tactiek haar zes kinderen zou beschadigen. Zo lekten vorige maand nog juridische documenten uit waaruit bleek dat Jolie vindt dat Pitt te weinig bijdraagt aan kinderalimentatie.

Eerste keer

"Angelina houdt heel veel van haar kinderen en ze was bang om ze te verliezen of ze minder te zien en koos daarom voor de aanval. Helaas lijdt het hele gezin daaronder. Ze ziet haar kinderen nu veranderen omdat ze hun vader missen", vertelt een insider aan ET. De ontmoeting zou een succes geweest zijn. "Het was de eerste keer dat ze echt goed met elkaar gezeten hebben om het uit te praten, sinds de groepstherapie die ze met hun kinderen volgden."

Brad was naar verluidt erg opgelucht met de handreiking van Angelina.