"André Hazes kan nieuwe Borsato worden," zegt Marco Borsato MVO

07u48 0 ANP Marco Borsato

Marco Borsato, die gisteren begon aan zijn nieuwe tour, vindt dat André Hazes alles in zich heeft om 'de nieuwe Borsato' te worden. "Hij is misschien nog wel een completere artiest dan zijn vader ooit was", aldus de zanger.

"Hij heeft iets ondeugends en brutaals, daar hou ik van", gaat Marco verder. "Hij is volks, maar tegelijk net iets meer rock-'n-roll dan zijn vader."

Volgens Marco beschikt André, die Marco als zijn voorbeeld ziet, over de juiste drive. "Hij is nog zo jong, kan nog zo veel verder groeien. Hij wil mij naar de kroon steken, hoorde ik. Nou, ik wil hem erbij helpen, hoor. Want hij heeft de potentie en is nog een ongelooflijk leuk joch ook."

ANP Kippa De Nederlandse zanger Andre Hazes tijdens zijn Live In Ahoy concert.