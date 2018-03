'Amerika's eerste supermodel' Janice Dickinson gaat getuigen tegen Bill Cosby

MVO

29 maart 2018

06u14 0 Celebrities Janice Dickinson (63) is een van de vijf vrouwen die gaat getuigen tegen Bill Cosby (80), wanneer zijn proces op 2 april van start gaat. Cosby is door meerdere dames beschuldigd van aanranding en zelfs verkrachting. Hierbij zou hij een aantal van hen ook gedrogeerd hebben, voordat hij hen misbruikte.

Janice beweert dat de voormalige ster van 'The Cosby Show' haar in 1982 misbruikt heeft. Cosby zou een pil in een glas wijn gegooid hebben, waardoor het ex-jurylid van 'America's Next Top Model' de controle over zichzelf verloor en ten prooi viel aan Cosby, die het hele voorval ontkent. Dickinson, die zichzelf 's werelds allereerste supermodel noemt, was woedend toen 'Dr. Huxtable' haar betichtte van leugens. Volgens het voormalige model gingen de twee uit eten op de avond van de verkrachting en gaf Cosby haar 'de meest vuile blik die ik ooit gezien heb, toen ik weigerde mee te gaan naar zijn kamer', zo beschrijft Janice het voorval in haar boek 'No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel'.

Lisa Bloom, de advocate van Janice, is evenals haar beroemde client klaar voor de strijd met Cosby: "Ik sta voor, achter en naast haar in deze zaak. Ik ben er trots op om haar te mogen vertegenwoordigen."