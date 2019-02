‘America’s Got Talent’-winnares Jackie Evancho onthult: “Sinds mijn 10de krijg ik te maken met pedofielen en stalkers” MVO

05 februari 2019

19u02

Bron: Metro UK 0 Celebrities De jonge zangeres Jackie Evancho (18), won op 10-jarige leeftijd al een editie van ‘America’s Got Talent’. De jury was enorm onder de indruk van haar pakkende operastem. Jammer genoeg leverde de overwinning haar niet alleen lof op, maar ook veel negatieve en zelfs gevaarlijke reacties.

Jackie won de talentenjacht in 2010, en krijgt sindsdien heel wat te verduren. “Het was moeilijk om als kindster op zo’n jonge leeftijd in de spotlights terecht te komen”, vertelt ze. “Het moeilijkste was dat ik ook erg zichtbaar was geworden voor mensen die ik liever had vermeden, zoals pedofielen en stalkers. Jammer genoeg moet ik zeggen dat ik al veel te veel ervaring heb gehad met zulke mensen."

Ze getuigde over die ervaringen omdat ze eerlijk wil zijn tegenover haar fans. “Ik wil niet meer dat kleine, 10-jarige meisje zijn. Maar om écht mezelf te kunnen zijn moet ik mijn hart luchten.”

Toch heeft ze geen spijt van haar deelname. “Ik ben blij dat ik op jonge leeftijd gestart ben met zingen. Omdat ik toen meteen ook de lelijke kant van het wereldje te zien kreeg, leerde ik heel vroeg belangrijke lessen. Hoe vreselijk het op dat moment ook was...”

Evancho nam zopas deel aan ‘America’s Got Talent: The Champions’, maar werd naar huis gestuurd door de populaire zangeres Susan Boyle.