"Altijd weer die vraag: ‘Jouw papa is toch homo?’ Plezant, hoor" Uniek gesprek met Peter Van de Veire en zijn dochters TK

10u26

Bron: Dag Allemaal 0 RV Peter Van De Veire met z'n dochters Hebe (links) en Jitske Celebrities Peters vaste sidekick Julie Van den Steen verbleef vorige week in de States voor de uitreiking van de Emmy’s, en dus had de MNM-dj vervanging nodig. Die vond hij, verrassend genoeg, niet op de werkvloer, maar bij hem thuis. Twee van z’n dochters, Hebe en Jitske, kwamen met plezier een dagje meedraaien bij MNM, en zorgden voor een verfrissende noot in Peters ochtendshow.

"Ze hebben het allebei goed gedaan", zegt een van vaderlijke trots glimmende Peter, wanneer we met hem en zijn dochters nakaarten over een wel héél memorabele aflevering van zijn ochtendshow.

Kapster

Achter de micro staan, voor jongste dochter Hebe was het niet helemaal nieuw. "Twee jaar geleden was ik eens te gast bij MNM voor ‘Zuiddag’. Ik mocht toen ook mee presenteren, al heb ik nu in papa’s show veel meer mogen vertellen."

Smaakt het naar meer?

Hebe: Ik weet nog niet precies wat ik later wil doen. Een job achter de schermen lijkt me wel heel tof. Ach, we zien wel. Ik heb nog tijd, hé.

Drie uur live op de radio, een mens zou van minder stress krijgen. Maar daar was bij jullie werkelijk niets van te merken.

Peter: Straf, hé.

Jitske: Dankzij papa voelden we ons meteen op ons gemak. Bij een andere presentator zouden we veel nerveuzer geweest zijn.

Hebe: We hadden eigenlijk vooral stress toen we moesten beslissen welke kleren we zouden aantrekken.

Jitske, jij bent al enkele jaren aan de slag als kapster.

Jitske: Ik vond het leuk wakker worden in papa’s studio deze ochtend. Bij ons in de zaak is het ’s ochtends erg luid en druk, terwijl het in papa’s studio voelt alsof je even weg bent van de wereld. Mensen onderschatten dat, maar kapster zijn is echt hard werken. Ik deed ooit wel de toelatingsproef bij het Conservatorium van Antwerpen voor de opleiding woordkunst.

Maar?

Jitske: Dat was geen denderend succes. Nochtans zie ik een job in de media nog altijd zitten. Maar ik ben ook waanzinnig graag kapster bij Wakko van Peter Platel (bekend van ‘De Heren Maken De Man’, nvdr). Een klassiek kapsalon zou niets voor mij zijn, maar bij Wakko vind ik echt wel uitdaging in mijn job. Dus ik probeer op die manier mijn stempel te drukken. En ik woon in Gent op twee minuutjes stappen van mijn werk, da’s echt zalig!

Knip jij ook de haren van jouw vader?

Jitske: Ja, om de drie weken komt papa langs.

Peter: Zo zien we elkaar nog eens, hé. We kletsen dan gezellig bij en ondertussen zorgt ze ervoor dat ik weer een fris kopke heb.

Jitske: Als papa het salon binnenwandelt, zie je iedereen staren naar hem. De meeste klanten weten niet dat hij mijn vader is.

Je klopt lange dagen, Jitske. Maar je hoeft niet midden in de nacht op te staan zoals je vader.

Jitske: Dat zou me nochtans wel lukken, denk ik. Op tijd ín bed raken, da’s een ander verhaal. Om papa bij te staan in z’n studio moest ik er om 4 uur uit, maar ik ben pas kort voor middernacht gaan slapen.

Hebe: Ik zou dat niet elke ochtend kunnen, hoor.

Peter: Och schatjes, na verloop van tijd ben je zo kapot dat je automatisch vroeg in bed kruipt.

Jij hebt je kinderen heel lang uit de schijnwerpers gehouden, Peter.

Peter: Dat was een bewuste keuze. Toen ik bij Ketnet begon, was Hebe zelfs nog niet geboren. Mijn kinderen hebben er dus niet zelf voor gekozen om in de schijnwerpers te staan. Maar vandaag zijn ze bewust genoeg om zélf te beslissen of ze al dan niet in beeld komen.

Hebe: Ik vind het goed dat we konden opgroeien zonder die ‘kind van’-stempel. Maar nu is het echt wel leuk om ook eens op de voorgrond te staan.

Peter: Al is het zeker niet de bedoeling om vanaf nu constant samen premières af te schuimen. Dit was een goeie reden én een fijne context.

Heb je door een keertje samen te werken nieuwe dingen over jouw dochters ontdekt?

Peter: Nee, het was eerder een bevestiging van wat ik al wist: dat mijn dochters vlotte en enthousiaste dames zijn. Eigenlijk weet ik heel veel over hen, hoor. Belachelijk veel zelfs.

Jitske: Zeg maar gerust dat je álles weet, papa.

Peter: Van Kato (21) weet ik het minste, eigenlijk. Ze is nu op Erasmus in Estland. Kato lijkt qua karakter fel op mij. Ze laat niet snel het achterste van haar tong zien. Maar ik zie dat ze gelukkig is. Dat ze haar weg zoekt én vindt. Net als haar zussen. Mijn dochters stralen, waar je hen ook ziet. En ik kan práten met hen.

Wat heel belangrijk is.

Peter: Voilà! Soms krijg ik een sms’je van hen waarin staat dat ze nood hebben aan een babbel. Ik zeg hen dan dat ze me ook direct mogen bellen, maar de nieuwe generatie typt graag, blijkbaar. (lachje)

De luisteraars van de ochtendshow hebben er niets van gemerkt, maar je werd kwaad toen zanger Jonas Blue te laat kwam opdagen.

Peter: De band zelf was op tijd, maar de medewerker van de platenmaatschappij was veel te laat. Mensen die veel te laat komen opdagen, dat voelt bijzonder onbeleefd aan.

Jitske: Ik schrok eventjes van papa, want thuis windt hij zich niet snel op.

Peter: Mensen staan daar niet bij stil, maar als ik last minute het hele scenario van de show moet omgooien omdat iemand niet de moeite nam om op tijd te komen, zorgt dat voor vervelende elektriciteit in m’n hoofd.

Hebe: Ja, papa moet het dan maar mooi volpraten zonder dat de luisteraar daar iets van merkt. Nu, hij kan dat als geen ander. Dat hebben we nu met eigen ogen gezien. Het is een vakman in hart en nieren.

En hij valt níet op mannen.

Jitske: Jaren geleden al kregen wij de opmerking: ‘Is hij jullie vader? Tiens, Peter is toch homo?’ En dat is vaak gebeurd. Plezant, hoor. Bij dezen nogmaals: nee, papa valt níet op mannen.

Maar jij valt wel op meisjes, hé, Jitske?

Jitske: Dat klopt. Ik ben nu twee jaar en twee maanden samen met mijn grote liefde Marthe. We wonen intussen samen. Op dat vlak heb ik wel een weg afgelegd, hoor.

Een moeilijke weg?

Jitske: Ja, toch wel. Mijn eerste lief was een meisje. Thuis was dat geen probleem, maar ik merkte dat een lesbische relatie lang niet door iedereen in de maatschappij wordt aanvaard. Ik heb dan getracht mijn gevoelens te onderdrukken en het met een jongen geprobeerd.

Maar?

Jitske: Ik voelde mij erg ongelukkig. En het lukte simpelweg niet om met jongens iets op te bouwen. Het gevoel was er niet bij mij. Waarop ik heb beslist om weer naar mezelf te luisteren, zonder me zorgen te maken over wat anderen ervan denken. En nu ben ik dankzij mijn vriendin oprecht gelukkig.

Peter: Schoon, toch? Ik zie en voel dat ze gelukkig is, dat is voor mij het belangrijkste.

Hebe: Ik val op jongens, maar op dit moment heb ik geen vriendje.

Gaan jullie Peter ook eens opzoeken tijdens ‘Steracteur Sterartiest’?

Hebe: Ik volg het programma niet op de voet, maar ik ben er al ’ns geweest. Op mijn kot kijk ik enkel Netflix. Maar: ik sta wel elke ochtend op met ‘De Grote ¬Peter Van de Veire Ochtendshow’! Ik vind het zalig om wakker te worden met papa’s stem op de achtergrond.

Jitske: Thuis mochten wij vroeger enkel na school tussen zes en zeven naar Ketnet kijken. En op zaterdag keken we naar ‘Midsomer Murders’. De hele dag voor de televisie hangen, dat hebben wij nooit gedaan.

Peter: Goed opgevoed, hé.

Hebe: Da’s waar, papa. Je hebt dat fantastisch gedaan.