‘All By Myself’ en ‘Lonely People’: vrouw van Tom Hanks maakt playlist voor mensen in quarantaine TK

15 maart 2020

15u28

Bron: CNN 0 Celebrities Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zitten momenteel in quarantaine in Australië, nadat ze beiden positief testten op het coronavirus. En dan moet een mens zich natuurlijk kunnen bezighouden. Sommigen spelen dan gezelschapsspelletjes of bingewatchen Netflix, maar bij Rita vertaalt zich dat in een niet-zo-heel-vrolijke playlist op Spotify.

Op vrijdag opperde Rita het idee om een ‘quarantaineplaylist’ te maken op Twitter. “Ik wil een muzieklijst maken voor mensen die zichzelf (moeten) afzonderen. Misschien met nummers die te maken hebben met isolatie? Wie heeft ideeën?”, klonk het.

Uiteindelijk werd de lijst geboren onder de toepasselijke naam ‘Quarantunes’, en hij bevat 32 nummers. Die zijn allemaal heel toepasselijk, maar ook wel een beetje deprimerend. Van ‘All By Myself’ van Eric Carmen, over ‘I’m So Tired’ van The Beatles tot ‘Lonely People’ van America: erg vrolijk word je niet van het eerste deel van de lijst. Gelukkig trekt ze de sfeer naar het einde toe wat recht met kleppers als ‘Survivor’ van Destiny’s Child en ‘I Will Survive’ van Gloria Gaynor. En ook haar eigen nummer ‘Grateful’ mocht natuurlijk niet ontbreken.