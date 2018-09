'Aliens'-acteur Al Matthews (75) overleden TDS

24 september 2018

20u51

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Al Matthews is zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Hollywood Reporter. De ster werd vooral bekend van zijn rol als de sigaren kauwende Sergeant Apone in megahit Aliens uit 1986, het vervolg op Alien.

Matthews begon zijn carrière in het Amerikaanse leger. Hij vocht onder meer in Vietnam en was de eerste Afro-Amerikaanse marinier die tot sergeant werd gepromoveerd. Voor zijn verdiensten kreeg de sergeant dertien onderscheidingen, waaronder twee Purple Hearts.

Nadat hij het leger had verlaten, beproefde Matthews zijn geluk in het Verenigd Koninkrijk, waar hij carrière maakte als zanger en presentator; hij was in 1978 de eerste donkere dj op de BBC-radio.

James Bondfilm

Zijn populariteit leverde hem in de jaren tachtig en negentig een aantal rolletjes in grote films op. Hij werd meestal gecast als militair; behalve in Aliens speelde hij deze rol ook onder meer in The Fifth Element (1997) en Tomorrow Never Dies (1997). Daarnaast was Matthews onder meer te zien in The Omen III: The Final Conflict (1981) en Superman III (1983).

Matthews werd dood in huis aangetroffen door een buurman in Alicante aan de Spaanse kust, waar hij sinds zijn pensioen woonde. De acteur is een natuurlijke dood gestorven.