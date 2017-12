"Al samen Kerst gevierd": Ex-Miss België Annelies Törös heeft nieuwe vriend TDS

19u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Instagram Celebrities Voor Annelies Törös kan 2017 niet beter eindigen, want zij heeft haar prins op het witte paard gevonden. De v oormalige Miss België verloor haar hart aan Vincent Vanden Poel, een twintiger uit Antwerpen.

"We zijn nog niet zo heel lang samen. We hebben elkaar aan het einde van de zomer leren kennen op The Ark (het luxueuze cruiseschip dat ingericht werd als een drijvend Tomorrowland, red. )", aldus Annelies. De twee volgden elkaar al wel een tijdje via Facebook en Instagram, maar hadden elkaar nog nooit ontmoet in het echt.

Eerste ontmoeting

"Dit was echt de eerste keer, ja", zegt Annelies ons. "Maar de vonk sloeg meteen over tussen ons, we zijn heel gelukkig. Mijn familie en beste vriendinnen weten het natuurlijk al net iets langer, dat ik iemand heb leren kennen. Maar ook de anderen wensen ons veel succes en geluk toe. Wat natuurlijk heel lief is".

Dat het koppel dolverliefd is, werd tijdens de feestperiode ook duidelijk. Hoewel hun romance nog pril is, hebben Annelies en Vincent al samen Kerstmis gevierd. "Zowel bij zijn familie, als bij de mijne", besluit de ex-miss. Vincent woont overigens net als Törös in Antwerpen, en heeft Marketing management gestudeerd aan hogeschool Lessius. Hij is tevens aan de slag als manager.

Instagram