‘Airwolf’-acteur Jan-Michael Vincent op 74-jarige leeftijd overleden KD - MVDB

08 maart 2019

18u52

Bron: ANP 40 Celebrities Jan-Michael Vincent, de acteur die de hoofdrol speelde in de populaire jaren '80-serie ‘Airwolf’, is overleden. Volgens TMZ overleed de 74-jarige acteur op 10 februari aan de gevolgen van een hartaanval.

In Amerika was ‘Airwolf’ een van de grootste hits van tv-station CBS. Vincent was vanwege de serie zelfs enige tijd de best betaalde acteur van het land. Per aflevering toucheerde hij 200.000 dollar. Een groot deel van zijn geld gaf hij uit aan coke. Hij was op een gegeven moment zo verslaafd aan drank en drugs dat de serie gestaakt moest worden.

Vincent's laatste film ‘White Boy’ dateert al uit 2002. De laatste jaren van zijn leven moest hij het nog maar met één been doen. In 2012 werd zijn rechterbeen geamputeerd na een gevaarlijke infectie.