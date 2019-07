"Adele organiseert vrijgezellenfeest Jennifer Lawrence” SD

08 juli 2019

08u12

Bron: The Sun 1 Celebrities Zangeres Adele (31) is naar verluidt het vrijgezellenfeest van haar goede vriendin Jennifer Lawrence (28) aan het plannen, en het belooft een wild feestje te worden. Dat schrijft The Sun.

“Het is momenteel een groot geheim, maar de gasten beginnen langzamerhand hun uitnodigingen te ontvangen”, vertelt een bron aan The Sun. “Het ziet ernaar uit dat het een wilde bedoening gaat worden. Jennifer houdt wel van een feestje, dus alles is mogelijk.”

Volgens de krant zouden Kris Jenner en Kim Kardashian al zeker op de gastenlijst staan, al is privacy van de gasten érg belangrijk. “Adele wil dat het een stijlvolle aangelegenheid blijft, dus sociale media en filmen worden stilzwijgend ontmoedigd. Er zullen grote sterren aanwezig zijn op het feest, dus het is belangrijk dat iedereen zich kan ontspannen.”

Lawrence is verloofd met galeriehouder Cooke Maroney.