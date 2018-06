"Absoluut geen scheiding voor de Beckhams": Victoria heeft de foto's om het te bewijzen MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel verschillende media meenden te beweren dat het 'einde oefening' was voor de Beckhams, lijkt daar vooralsnog helemaal niets van waar te zijn.

David (43) en Victoria (44) waren samen bij een diner van een modelabel waaraan David is verbonden en daar werd het stel zeer liefdevol met elkaar gefotografeerd. De Spice Girl postte een foto hiervan op Instagram, met daarbij de tekst: #momentcaptured.

Victoria's woordvoerder liet eerder deze week via een officieel statement weten dat verhalen over een eventuele scheiding 'naar het rijk der fabelen verwezen kunnen worden'. "Wat een nonsens. Dit is fake nieuws dat aangewakkerd is door iets wat iemand roept op social media. Het is vooral heel treurig dat zoveel kranten en tijdschriften dit non-nieuws klakkeloos hebben overgenomen."

De Beckhams hebben gedurende hun huwelijk wel vaker te maken gehad met roddels over een eventuele scheiding. Op 4 juli aanstaande is het stel 19 jaar getrouwd en lijken ze een bijzonder gelukkig leven te leiden met hun kinderen Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper.

#momentcaptured ❤ 📷 @katrinaisrael Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 10 jun 2018 om 17:02 CEST