‘90210'-acteur Luke Perry in ziekenhuis na beroerte MVO

28 februari 2019

18u27 1 Celebrities Luke Perry is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij woensdag werd getroffen door een beroerte. Dat zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse website TMZ. Het is niet duidelijk hoe het nu met de Beverly Hills, ‘90210'-acteur gaat.

De 52-jarige Perry zou alleen thuis zijn geweest toen hij de beroerte kreeg. Vervolgens werd de acteur naar een ziekenhuis in Los Angeles gebracht.

Perry is momenteel in Los Angeles bezig met de opnames van de serie ‘Riverdale’, waarin hij de vader speelt van een van de hoofdpersonages.

Het trieste nieuws komt er vlak nadat zender Fox aankondigde dat er een reboot van ‘90210'-gemaakt zou worden. De serie zou in samenwerking met de originele cast zes nieuwe afleveringen krijgen. Perry had echter nog niet getekend om mee te doen aan het project. In eerdere interviews liet hij zich zelfs ontsnappen dat hij niet meer over de show wilde praten: “Het is niet meer relevant, ik ben er totaal niet meer mee bezig."