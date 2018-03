"88 is the new 68!": Marc Coucke zet jarige moeder in de bloemetjes KD

06 maart 2018

13u35 0 Celebrities Liliane Van Lancker, de moeder van Marc Coucke, viert haar 88ste verjaardag. En dat laat de zakenman niet onopgemerkt voorbijgaan.

"88 is the new 68!" aldus Marc op Instagram. "Zeer gezellig etentje voor de verjaardag van mijn moeder. Proficiat en merci voor alles, moeke, moemoe."

88 is the new 68! Zeer gezellig etentje voor verjaardag @valacou, proficiat en merci voor alles Moeke=Moemoe❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 04 mrt 2018 om 18:30 CET

In oktober vorig jaar vierden Marcs ouders hun briljanten huwelijksverjaardag. Vlak voor kerst werd vader André Coucke (90) in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Hij kreeg een pacemaker ingeplant.

Daddy is 90 ! Een foto die is geplaatst door null (@valacou) op 08 jan 2018 om 11:44 CET