'21 Jump Street'-acteur gearresteerd op vliegveld wegens openbaar dronkenschap

08 december 2019

14u43

Acteur Richard Grieco is deze week gearresteerd op het vliegveld van Dallas omdat hij volgens de politie te dronken was om te vliegen. Volgens TMZ werd de '21 Jump Street'-acteur opgepakt tijdens het boarden van zijn vlucht van Texas naar Pennsylvania.

Richard Grieco zou tegen werknemers van de luchtvaartmaatschappij hebben geschreeuwd. Naar verluidt rook hij erg naar drank en kwam hij moeilijk uit zijn woorden. Agenten maanden Grieco aan om tot rust te komen. Hij gaf toe dat hij had gedronken voor de vlucht. Toen hij werd opgepakt voor openbare dronkenschap, merkten agenten dat hij nauwelijks meer op zijn benen kon staan. De volgende dag mocht Grieco alsnog vliegen.

In zijn bagage vond de politie het zware kalmeringsmiddel clonazepam, volgens Grieco heeft hij dit nodig omdat hij vliegangst heeft. De politie merkte daarbij op dat de pillen niet samengaan met alcohol. In een reactie noemt de acteur zijn arrestatie een ongelukkig incident en "niet zo'n groot probleem".

Richard Grieco was van 1988 tot 1989 te zien in de reeks ‘21 Jump Street’ aan de zijde van Johnny Depp. Hij speelde daarna ook in de spin-off ‘Booker’.