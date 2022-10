CELEB 24/7. Zac Efron en Russell Crowe spelen samen in een film en Beyoncé toont haar schitterende look

Celebrities Slachtof­fer van Jimmy Savile openhartig over gruwelijk misbruik: “Geen ontsnappen aan. Ik ben jouw eigenaar”

In de jaren 60 was hij een van de populairste dj’s van Groot-Brittannië. Een man met aanzien en heel wat banden in de hogere kringen. Maar toen hij in 2011 op 84-jarige leeftijd stierf, werd hij ontmaskerd als monsterlijke pedofiel die meer dan 500 slachtoffers maakte. Nu, meer dan tien jaar later, getuigt één van zijn slachtoffers voor het eerst sinds zijn ontmaskering. Haar verhaal vertelde ze aan ‘Mirror’.

17:07