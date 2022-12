CELEB 24/7. ‘You’-acteur Penn Badgley danst met Meghan Trainor en Sam Smith geeft zich bloot op een motorfiets

Celebrities Jennifer Lawrence en Viola Davis openhartig over het moeder­schap: “Ik sloot mijn kind op in de auto”

De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence (32) verwelkomde in februari 2022 haar eerste kindje, zoon Cy, samen met haar echtgenoot Cooke Maroney. In een nieuwe episode van Variety’s ‘Actors on Actors’ zit ze samen met Oscarwinnares Viola Davis (57) én klapt ze uit de biecht over het moederschap. “Het stichten van een gezin is het engste ter wereld", klinkt het.

