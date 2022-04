CELEB 24/7. Sterren (en hun bijzondere outfits) kijken op Coachella

Play4 Past de oldtimer van Robin in de garage? Met een bang hartje proberen ze het in ‘Blind gekocht’ uit

De grote wens van Robin bij de zoektocht naar een huis? Een garage. In ‘Blind gekocht’ vond Béa voor hem zo’n woning met garage, al begint ze toch wel te twijfelen of de oldtimer van Robin daar wel in past. “De spiegels zijn precies breder”, twijfelt ze. En dus testen ze met een bang hartje of het lukt.

15 april