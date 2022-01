CELEB 24/7. Shawn Mendes pronkt met zijn sixpack en Ashley Tisdale schittert zonder make-up

Celebrities Rihanna is zwanger van haar eerste kindje

Rihanna (33) en A$AP Rocky (33) zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Het koppel werd afgelopen weekend samen gespot in New York City en RiRi liet niets aan de verbeelding over. De zwangere zangeres liep namelijk gewoon rond met een blote buik.

17:06