CELEB 24/7. Salma Hayek geniet van een duik in de oceaan en herken jij deze wereldberoemde zusjes?

Showbits DAAN blik terug op 'Liefde voor muziek': “Metejoor kende ik niet, maar met zijn cover heb ik me het meest geamuseerd”

Het is de avond van DAAN in ‘Liefde voor muziek’. En dat belooft een bijzondere avond te worden, want er komen een heleboel opmerkelijke feitjes over de zanger naar boven. Dat hij postkaartjes maakt uit afval bijvoorbeeld. Zijn mooiste herinnering aan heel het avontuur blijkt dan ook het graaien in afvalzakken te zijn, op zoek naar karton om er te maken. Hij kreeg daarbij de hulp van de meisjes van K3. Ontdek meer in een nieuwe Showbits.