CELEB 24/7. Romee Strijd deelt schattige familiefoto’s en James Blunt toont gekke outfits

Opvallende jurk en oorbellen van prinses Diana: Kate Middleton deelt unieke foto's op veertigste verjaardag

Kate Middleton, de vrouw van prins William, is vandaag 40 jaar geworden. Ter ere van haar verjaardag heeft de hertogin van Cambridge drie nieuwe foto’s van zichzelf gedeeld. De beelden zijn gemaakt door de veelgeprezen fotograaf Paolo Roversi. Hoewel een nieuwe voordeur normaal een mijlpaal is, lijkt het erop dat Kate het in kleine kring zal vieren vanwege het coronavirus.

9 januari