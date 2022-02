CELEB 24/7. Rihanna pronkt met haar bolle buik en Anne-Marie post memes van zichzelf

Film Groen licht voor biopic Michael Jackson

Het leven van Michael Jackson, die in 2009 overleed, zal worden verfilmd in een biopic genaamd ‘Michael’. De werd geschreven door John Logan, bekend van ‘Gladiator’ en volgens Deadline zou Lionsgate nu de distrubutierechten hebben verworven voor de film. Ook de familie Jackson is betrokken in het project.

9 februari