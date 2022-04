CELEB 24/7. Rihanna grabbelt in de oude doos en Emilia Clarke speelt met draken

Celebrities Opluchting voor Ed Sheeran: Britse zanger niet schuldig aan plagiaat volgens Hoogge­rechts­hof

Ed Sheeran (31) is niet schuldig bevonden aan plagiaat. Volgens het Hooggerechtshof in Londen liet de wereldster zich voor ‘Shape of You’ niet inspireren door een liedje van Sami Chokri. De Britse zanger reageerde ondertussen ook zelf op de uitspraak in een video op Twitter. “Zo’n rechtszaken zijn schadelijk voor de muziekwereld. Dit moet stoppen”, klinkt het vastberaden.

