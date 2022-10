CELEB 24/7. Rebel Wilson is nog steeds bevriend met haar ‘Pitch Perfect’-collega’s, zo vierde Ryan Reynolds zijn verjaardag

Celebrities Johnny Depp kruipt nog eens in de huid van Captain Jack Sparrow (tot grote vreugde van zijn fans)

Johnny Depp (59) haalt voor de gelegenheid weer heel even de Jack Sparrow in zich weer naar boven. Wanneer de acteur even de tijd neemt om te praten met fans, vraagt iemand of hij nog eens de bekende kapitein uit de ‘Pirates of the Caribbean’-films kan nadoen. In amper één seconde verandert de acteur in het personage. Depp spreekt met een dubbele tong in wartaal, zoals Jack Sparrow dat doet in de films. De aanwezige fans zijn duidelijk blij met de imitatie.

