CELEB 24/7. Pete Davidson en Kim Kardashian voor het eerst samen op de rode loper en de Simpson-zusjes gingen nog eens op stap

Showbizz Erik en Sanne vormen naast muziekpaar ook babysitduo: “Het maakt niet uit of kleinzoon Artie later op jongens of meisjes valt”

Nu hun uitgestelde tournee 30 jaar ‘Veel te Mooi’ achter de rug is, focussen Erik Van Neygen (70) en Sanne Denotté (49) zich meer dan ooit op hun vijf kleinkinderen. Ze zijn de vaste kinderoppas van Artie (1,5), de zoon van dochter Maartje Van Neygen (26). “Hij geeft ons energie en levenskracht”, vertellen de twee. In een dubbelinterview vertelt het koppel over de moeilijke geboorte van hun kleinkind, de invloed van peuter Artie in huis en de afbouw van hun muzikale carrière. “Financieel hebben we het niet meer nodig, dus kunnen we selectief zijn in onze projecten.”

10:00