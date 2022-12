CELEB 24/7. Penélope Cruz knuffelt met Bono en Jennifer Lopez is helemaal klaar voor Kerstmis

Celebrities Van John Travolta tot Jamie Lee Curtis: celebrity­'s reageren massaal op overlijden van ‘Cheers’-ster Kirstie Alley

Dinsdagochtend sijpelde het nieuws binnen dat actrice Kirstie Alley (71) is komen te overlijden. Naar verluidt zou kanker haar fataal geworden zijn. Daar de ster nog niet lang op de hoogte was van de ziekte, slaat het nieuws van haar dood in als een bom. Althans zo blijkt uit de reacties van menig celebrity’s, onder wie ook haar co- ‘Cheers’-sterren.

