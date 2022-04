CELEB 24/7. Nick Jonas is terug van weggeweest en wie lacht er hier met de tanden bloot?

TV Luk Alloo bezoekt Danny: “Ik ben erin geluisd met 16 kilo cocaïne op zak”

In ‘Alloo en tot ziens’ gaat Luk Alloo op bezoek bij Danny, die in de gevangenis op de Bahama’s heeft gezeten. Hij werd namelijk gepakt met 16 kilogram cocaïne. “Het was nooit de bedoeling om zoveel mee te nemen”, zegt Danny. “Eigenlijk hebben ze mij gewoon gebruikt als ‘vis’. Dan laten ze iemand, die persoon zal het op dat moment nooit weten, oppakken zodat alle ‘heat’ op hem komt te liggen en de rest er gewoon door kan glippen. Ik was een makkelijke prooi.”

7:39