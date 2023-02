CELEB 24/7. Nick Jonas en Priyanka Chopra stoeien in de sneeuw en Sharon Stone duikt op in videoclip van Rita Ora

Film Horrorfilm ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ vanaf volgende week in de bioscoop

De gloednieuwe film ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ wijkt volledig af van het knuffelige Disneyfiguurtje dat we allemaal kennen. Het is namelijk een horrorfilm waarbij Poohbeer en Knorretje uit zijn op wraak. En die is vanaf donderdag 16 februari te zien in verschillende Kinepolis-filialen in België.

7 februari