CELEB 24/7. Liefde hangt in de lucht: de Beckhams delen foto’s uit de oude doos en Gal Gadot krijgt een grote bos rozen

Showbits Elise Van Vlaanderen maakt porno, maar is ook mama van vier: “Wat momenteel populair is? Voeten”

Valentijnsdag, de dag van de romantiek, maar ook van de passie. Desna trekt naar pornoproducente Elise Van Vlaanderen om eens te horen hoe zij deze dag beleeft. Vol liefde en lust, zo blijkt. Maar Elise is ook mama van vier kinderen en combineert haar toch wel bijzondere job met een doodnormaal gezinsleven. Dat zorgt soms voor strubbelingen, want niet voor iedereen is die grens tussen privé en professioneel leven duidelijk. Ze vertelt er alles over in een nieuwe Showbits.