CELEB 24/7. Kris Jenner woont met al haar dochters een event bij en Ryan Reynolds viert de verjaardag van zijn vrouw Blake

Rihanna krijgt commentaar op nieuwe make-up: "Je betaalt toch geen 25 dollar voor ketchup?"

Make-up of ketchup? Dat is de vraag die fans van Rihanna zich moeten stellen wanneer ze haar nieuwste product kopen. Via haar make-up-merk, Fenty, verkoopt ze nu namelijk ook felrode lippenstift in zakjes. Plottwist: in sommige zakjes zit ook gewoon ketchup.

25 augustus