CELEB 24/7. Kim Kardashian pronkt met haar beroemde derrière en Trevor Noah bedankt Brussel

TV ‘The Time Traveler’s Wife’: “Zelfs de gimmick met het strakke kontje begint snel tegen te steken”

Een naakte tijdreiziger met gebeeldhouwde bips tuimelt dezer dagen door uw beeld. In ‘The Time Traveler’s Wife’ op Streamz krijgt de gelijknamige film uit 2009 een HBO-makeover in de vorm van een zesdelige miniserie. Of dit ko(s)mische liefdesdrama over een vrouw die getrouwd is met een man die oncontroleerbaar door de tijd valt en daarbij telkens een hoopje kleren op de grond achterlaat, ook iets is waar u uw tijd aan moet besteden? Evelien Delgouffe zoekt het voor u in onze ‘Kijkgids’ uit.

19 mei