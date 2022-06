CELEB 24/7. Kim Kardashian heeft hetzelfde kapsel als Anna Wintour en waarom ligt actrice Florence Pugh op de grond?

BV James Cooke breidt bestaand productie­huis serieus uit, gaat hij de concurren­tie aan met boezem­vriend Gert Verhulst?

Theater- en televisiemaker James Cooke start een nieuw avontuur. Het nieuwe theaterproductiehuis ‘Backstage Producties’ is de samensmelting van Cookes vorig productiehuis ‘Uitgezonderd.’ en het bevriende productiehuis ‘Theatertainment’. “Het gaat onze blik verruimen, en daar houd ik wel van” vertelt een trotste James aan Jarne. Of dit nieuwe productiehuis nu ook lijnrechte concurrentie betekent voor boezemvriend Gert Verhulst zijn Studio 100? “Wij komen nog niet eens tot aan zijn enkels” antwoordt Cooke. Ontdek het allemaal in een nieuwe Showbits.

