CELEB 24/7. Kim Kardashian geniet van het strand met haar kinderen en wie zwemt er met tijgerhaaien?

Celebrities ‘Black Pan­ther’-ac­teur Chadwick Boseman postuum genomi­neerd voor Em­my-a­ward

Twee jaar geleden schokte het nieuws over het plotse overlijden van acteur Chadwick Boseman de wereld. Hij voerde in het grootste geheim een strijd tegen kanker, die hij in augustus 2020 verloor. De Marvel-held, die de rol van Black Panther vertolkte, maakt nu postuum kans op een Emmy-award.

12:58