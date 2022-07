CELEB 24/7. Kim Kardashian en dochter North dragen matching outfits en Britney Spears danst erop los

MUZIEK Gelekte demo van Adele doet nu al stof opwaaien: “Ik haat het dat ik van je hou”

‘But I want to’, een nieuw nummer van Adele (34), werd nog niet officieel op de wereld losgelaten. Toch brengt de song nu al het één en ander teweeg. De zangeres zingt wel vaker over eerdere liefdesstrubbelingen, maar nu kunnen de fans niet ontcijferen over wie ze het heeft. “Het doet me pijn dat ik niet in je buurt kan zijn.”

