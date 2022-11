CELEB 24/7. Kevin Hart poseert met zijn gezin en Dwayne Johnson toont zijn spierballen

TV Geen Dieter Coppens, wél MNM-dj Robin Keyaert aan de zijde van Siska Schoeters in nieuw seizoen van ‘De wonderja­ren’

In het voorjaar van 2023 zendt Eén een nieuw seizoen uit van ‘De wonderjaren’. Daarin is te zien hoe Siska Schoeters (40) het met bekende mama’s en papa’s heeft over hete hangijzers bij de opvoeding van hun kinderen. In tegenstelling tot het eerste seizoen, krijgt Siska niet de bijstand van Dieter Coppens (44), maar wel die van MNM-presentator Robin Keyaert (28).

14 november