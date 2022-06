CELEB 24/7. ‘Jurassic World’-sterren vieren hun nieuwe film en herken jij deze zanger?

TV STREAMING­TIP. In de cel bij Dutroux

Het is januari 2002. Het hele land staat op zijn kop na de ‘Telefacts’-reportage waarin Marc Dutroux wordt geïnterviewd in zijn cel. Dutroux had toenmalig senator Jean-Marie Dedecker uitgenodigd voor een gesprek in de gevangenis. Journalist Thomas Van Hemeledonck kwam dat te weten en kreeg de toestemming om met hem mee te gaan.

13:16